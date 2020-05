दैनिक भास्कर May 20, 2020, 07:08 PM IST

देश में चल रहे मजदूरों की घर वापसी के दौरान उनके दर्द और तकलीफों को दिखाती कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें से कई पूरी तरह से फेक तस्वीरें हैं। ऐसी ही फेक तस्वीर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दो दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की थी। यह एक साइकिल सवार महिला की तस्वीर थी जिसने पीठ पर दुपट्‌टे में अपने बच्चे को बांध रखा था। इसे सुरजेवाला ने न्यू इंडिया का सच' लिखकर पोस्ट किया था। हालांकि, कुछ देर बाद गलती समझ आने के बाद उन्होंने बिना कारण उसे डिलीट भी कर दिया।

वास्तव में यह तस्वीर भारत की नहीं है। इंटरनेट पर रिवर्स सर्च करने और यूजर्स की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर स्पष्ट है कि ये तस्वीर नेपाल की है और 8 साल पुरानी है।



क्या वायरल

न्यू इंडिया का सच! टाइटल देकर सुरजेवाला के अकाउंट से 18 मई को रात के 11 बजकर 38 मिनट पर ये तस्वीर पोस्ट हुई थी। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने इसे बिना कारण बताए डिलीट कर दिया था लेकिन तब तक सैकड़ों पर रीट्वीट किया जा चुका था।

फैक्ट चेक पड़ताल

Claim: Message circulating on Social Media with an image, of a woman riding a bicycle with baby on her back, attributing to Migrant situation in the country.#PIBFactCheck: #Fake. The image is old and NOT from India. Beware of Old images & videos being shared out of context. pic.twitter.com/xjM5VT6ce7