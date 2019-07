Dainik Bhaskar Jul 27, 2019, 12:35 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. वॉट्सऐप पर इन दिनों तरह-तरह के फर्जी मैसेज वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मैसेज अब जियो के नाम से भेजा जा रहा है। इसमें बाकायदा मोबाइल नंबर भी दिया गया है और विजेता को 25 लाख रुपए ईनाम जीतने की बधाई दी जा रही है। जब हमने इस मैसेज की पड़ताल की तो पता चला कि लोगों से ठगी करने के मकसद से यह मैसेज सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

@SonyTV @KBCsony @SrBachchan @BlrCityPolice @CPMumbaiPolice @CPBlr @DelhiPolice I am getting fake messages about 25 lakh rupee lottery through watsapp. The user from number +91-6393205352 is asking me to call a number in Pakistan. Please take appropriate action pic.twitter.com/FaupHheSNK