कोरोना पीड़ितों के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट वॉट्सएप मैसेज में ayushman-yojana.org को आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट बताकर झूठ फैला रही है।

इस वेबसाइट के जरिये बीते एक साल से फेक वैकेंसी के जरिये लोगों से फॉर्म भरवाए जाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वेबसाइट चलाने वाले इन दिनों कोरोना लॉकडाउन का बहाना लेकर लोगों को कह रहे हैं कि उनसे लिए पैसों से जरूरतमंदों की मदद की जा रही है।

इस साइट पर विज्ञापन देकर आयुष मित्र डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, फॉर्मासिस्ट, नर्स, लैब असिस्टेंट और वार्ड ब्वाय के पदों पर आवेदन मांगे जाते हैं और उसके साथ 200 से 300 रुपए का आवेदन शुल्क लिया जाता है। वर्तमान में भी ऐसी ही वैकेंसी आयुषमित्र पुरुष/महिला, वार्ड बॉय, नर्स, लैब असिस्टेंट, 2020 की परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये परीक्षा 26 जुलाई 2020 को होगी।



सच्चाई यह है कि ayushman-yojana.org एक फेक वेबसाइट है और इसका आयुष्मान भारत योजना की ऑफिशियल साइट (pmjay.gov.in) से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और पीआईबी ने भी ayushman-yojana.org को फेक साइट बताकर इससे बचने को कहा है।

क्या वायरल: इस वेबसाइट से इस तरह का मैसज वायरल हो रहा है।

कोरोनावायरस (कोविद -19) बीमारी के रूप में चिकित्सा आपातकाल ने पूरे भारत को बंद कर दिया है, जितना भी धन इकट्ठा होता है आवेदन शुल्क से, उससे हमारे स्वयंसेवक लोगों को खाना खिलाने व् दैनिक जरूरतें में मदद करने के लिए उपयोग कर रहे है और इसका कारण बहुत सरल है, कि कोई भी भूखा नहीं सोये। हम प्रतिदिन लगभग 250 परिवारों को दैनिक राशन की आपूर्ति कर रहे हैं।

अगर अपने पेमेंट कर दिया है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नही आ रहा है, तो आप अपने पेमेंट आइडी, पेमेंट तारीख़, पेमेंट मोबाइल और पेमेंट ईमेल आइडि भेजे जिससे की आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भेज सके। ईमेल भेजें: [email protected]



आप जैसे ही फ़ॉर्म को भरते है आपको ईमेल भेजा जाता है। जिसमें पेमेंट लिंक भी होता है। आपको दुबारा फ़ॉर्म भरने को कोई जरूरत नहीं होता है।

