नो फेक न्यूज डेस्क. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद एक तरफ जहां सारा देश एकजुट है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर इस हमले के बाद एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस हमले में शामिल जैश के आतंकी आदिल अहमद उर्फ वकास कमांडो के साथ दिखाई दे रहे हैं। फोटो को शेयर कर आदिल अहमद को राहुल गांधी के खास होने का दावा किया जा रहा है।

हालांकि सच्चाई यह है कि फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। फोटो को देखने पर साफ समझ आ रहा है कि फोटो एडिट कर उसमें आदिल अहमद की तस्वीर जोड़ी गई है।

दावा- पुलवामा हमले का अपराधी राहुल गांधी का खास

गुरुवार को हुए हमले के कुछ समय बाद ही एक पोस्ट सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाने लगी, जिसमें तीन तस्वीरें है। पहली में आदिल अहमद डार और राहुल गांधी साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आदिल अहमद की जैश-ए-मोहम्मद में शामिल होने के बाद की है, जिसमें वो हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहा है। और तीसरी फोटो में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के नेता उमर अबदुल्ला के साथ खाना खाते दिख रहे हैं।

पोस्ट में लिखा जा रहा है कि आदिल अहमद डार राहुल गांधी का करीबी है और इस हमले के पीछे कांग्रेस का हाथ है।

The Suicide bomber of #Pulwama was close to Rahul Gandhi.#PulwamaAttack,#IndiaFirst pic.twitter.com/jbExcQEVBb