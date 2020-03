दैनिक भास्कर Mar 17, 2020, 12:18 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. कोरोनावायरस को लेकर सरकार एहतियात बरत रही है। कई जगहों पर स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में इंस्टेंट मैसेजिंग एप वॉट्सएप पर भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वायरस के डर के चलते सरकार ने 14 मार्च से 21 मार्च तक चार राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी का ऐलान किया है।

आदेश नहीं माने गए तो लगेगा फाइन

वायरल हो रहे मैसेज के मुताबिक सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और सिक्किम राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। लेटर में लिखा है कि, 14 मार्च से 21 मार्च तक यह बंद जारी रहेगा। साथ ही लेटर में लिखा है कि अगर आदेश नहीं माना गया तो 5 हजार का जुर्माना भी लगेगा।

क्या है सच

वायरल हो रहे लैटर की सत्यता जांचने के लिए हमने कीवर्ड्स का सहारा लिया। कीवर्ड्स की मदद से हम महाराष्ट्र सरकार के सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय के ट्विटर हैंडल पर पहुंचे।

Claim: An office memorandum regarding declaration of holidays in states, in wake of #Coronavirus is widely getting circulated on #WhatsApp.#PIBFactCheck: No such clarification has been issued by @MoHFW_INDIA.

For all official information please follow @MoHFW_INDIA or @PIB_India pic.twitter.com/U33SmtWott