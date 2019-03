नो फेक न्यूज डेस्क. बहुत इंतजार के बाद 4 मार्च को रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही परीक्षार्थी इसमें गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें उम्मीदवारों के 100 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। 101, 109, और 124 तक तो ठीक था लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट में 354 और 999 मार्क्स भी दिए गए हैं। जबकि परीक्षा कुल 100 अंक की ही थी। ऐसे में हमने इस पूरे मामले की पड़ताल करके सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है जिसके पीछे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है।

@ArvindKejriwal - #RRB - Result Group D - scam hua h sir , people are getting 999 marks out of 100 aap h bacha sakte ho sir hum gareeb logo ko. Please help us sir pic.twitter.com/Q6QiZrqPrf

sir how it will be calculated some one gets 999 ,354 108 ,148 marks out of 100 marks plzz revise #RRB GROUP D results pic.twitter.com/WYtgzzPBu2

पड़ताल

हमने इन स्क्रीनशॉट्स की जांच की और कई परीक्षार्थियों से बात करने के बाद पाया कि रिजल्ट में 100 से ज्यादा अंकों वाली बात एकदम सच है। अलग-अलग कोचिंग संस्थानों ने भी इस बात की पुष्टि की। लेकिन 100 से ज्यादा अंक होने के बाद भी रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है बल्कि रिजल्ट एकदम सही है।

हालांकि 354 और 999 अंकों वाला स्क्रीनशॉट हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ।

सबूत

रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकांउट पर वायरल हो रहे 354.76389 मार्क्स वाले रिजल्ट का असली स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। जिसमें सौरभ कुमार को 92.50142 अंक मिले हैं।

A candidate score sheet with very high score is being made viral. Please note that this score sheet is morphed. The correct score sheet is given below. Please don’t be misguided by unscrupulous elements. Indian Railways Recruitment system is fair and transparent. pic.twitter.com/zT71vvXpU1