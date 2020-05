दैनिक भास्कर May 18, 2020, 07:31 PM IST

देशभर में प्रवासी मजूदरों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। अब तक विभिन्न राज्यों से करीब 15 लाख मजदूरों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया जा चुका है और ये क्रम लगातार जारी है। इसी बीच वॉट्सऐप पर मजदूरों की पीड़ा के नाम पर कुछ फेक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं।

ऐसा ही एक वीडियो खूब देखा जा रहा है जिसमें एक ट्रेन में हजारों लोग ठसाठस भरें हैं और कहा जा रहा है कि ये ट्रेन मुम्बई से 10 मई को बंगाल के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल है जिसमें कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा।

इस ट्रेन का सच यह है कि ऐसी कोई ट्रेन 10 मई को मुम्बई से नहीं चली है। दिलचस्प बात यह है कि मैसेज के साथ जिस ट्रेन का वीडियो दिखाया जा रहा है वह बांग्लादेश का दो साल पुराना वीडियो है।

क्या वायरल

फेसबुक पर सबसे पहले ये वीडियो अब्दुल अजीम नजीर नाम के यूजर की ओर से 13 मई को अपलोड हुआ था।

फैक्ट चेक पड़ताल

RPF personnels & railway staff waved at the migrant workers who left in #ShramikSpecial from Bandra Terminus for West Bengal. Western Railway ran nine special trains for labourers, students etc from Maharastra on 16th, May, 2020. pic.twitter.com/V1xIXnO5nN

Claim - video of an overcrowded train is circulating on social media with a message claiming it is Shramik Special train carrying migrants from Mumbai to West Bengal#PIBFactCheck- It's an old video of an overcrowded train in Bangladesh from the year 2018. The video is #Fake. pic.twitter.com/LEKlFUkFjf