Dainik Bhaskar Feb 05, 2020, 02:14 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. कोरोनावायरस चीन समेत दुनियाभर में तेजी से अपने पैर फैला रहा है। अल जजीरा के मुताबिक इससे अब तक 427 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20 हजार से ज्यादा लोग इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से बताई जाती है।

इस आपदा का सबसे ज्यादा प्रभाव चीन पर है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चीन के प्रधानमंत्री के नाम से एक वीडियो वायरल किया हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे कोरोनावायस से बचने के लिए मस्जिद पहुंचे।

कोरोनावायरस से बचने का एक ही तरीका

वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोरोनावायरस की मार झेल रहे चीन के प्रधानमंत्री मस्जिद पहुंचे। सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार चीन के पीएम को पता चल गया कि इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है सजदा।

China PM who told we'll translate the Quran as our own realised that the only one way to protect from the corona virus is doing 'sajdha' to Allah and went to mosque to pray, MashAllah #لبیک_بیت_المقدس_وکشمیر pic.twitter.com/8Uly1vM8OG