Dainik Bhaskar Aug 10, 2019, 01:35 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कश्मीर से जुड़े तरह-तरह के मैसेज वायरल हो रहे हें। ऐसा ही एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर की सभी मस्जिदों को अपने कब्जे में ले लिया है। पड़ताल में पता चला कि यह एक फर्जी खबर है, जिसे वायरल किया जा रहा है।

क्या वायरल

The central gov't has taken custody of all the masjids in Kashmir and see yourself, why Masjids are taken into custody. pic.twitter.com/YjcxJaBJLC