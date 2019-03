Dainik Bhaskar Mar 08, 2019, 05:15 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की तरफ से किए गए हवाई हमले के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। इस बीच एक पाकिस्तानी यूजर ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में आर्मी का एक जवान है, जो बार-बार पानी मांग रहा है लेकिन उसे पानी देने की बजाय दौड़ने को कहा जा रहा है। यूजर ने दावा किया है कि दलित होने की वजह से सेना के अधिकारियों ने उसे पानी देने से मना कर दिया।



पड़ताल

इस वीडियो को पाक यूजर सारा शेख ने पोस्ट किया था। वीडियो को शेयर करते हुए सारा ने दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में दावा किया कि, 'दलित होने की वजह से भारतीय सेना के कमीशंड ऑफिसर ने इस जवान से अपना सामान उठवाया और उसे पानी भी नहीं दिया।' जबकि दूसरे ट्वीट में लिखा, 'भारतीय सेना के जवान जब खाना या पानी मांगते हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है।'

Pt2 Reportdly dis Jawan was not alowd 2 drink watr as h refusd to pic lugage f a commissiond officer during bordr side pedestrian patrol somewhre in India due to 1 reasn dat he is a Dalit, Hafrasmnt s clearly visible.#PakistanNavy #PakistanArmy #PakistanAirForce @ZaidZamanHamid pic.twitter.com/70TVFxV24k — Sara Shiekh (@smushtaq30) March 6, 2019

लेकिन, सच तो ये है कि इस वीडियो को गलत दावे के साथ पोस्ट किया गया है। इस वीडियो को यूट्यूब पर अक्टूबर 2018 में पोस्ट किया गया था। ट्विटर पर सारा ने जो वीडियो पोस्ट किया है, वो सिर्फ 45 सेकंड का है जबकि यूट्यूब पर 4:50 मिनट का वीडियो अपलोडेड है। इस वीडियो को देखने पर पता चलता है कि इस जवान ने कोई गलती की है, जिसके बाद उसे सजा के तौर पर बंदूक उठाकर भागने को कहा जा रहा है। आमतौर पर सेना के जवानों को इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और गलती पर भी हथियार उठाकर भागने की सजा दी जाती है।



सबूत

सारा के ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो को भारतीय सेना ने खारिज किया है। भारतीय सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @adgpi ने ट्विट कर इस वीडियो को भ्रामक बताया है। सेना के किए गए ट्वीट में साफ लिखा है कि, आतंकियों की मदद से भारतीय सेना के खिलाफ मिसइन्फोर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है।

#MisinformationCampaign being run against #IndianArmy. False & malicious creatives & tweets from terror- sponsors are emerging. Guard against Lie, Deceit & Deception of terror- sponsors. pic.twitter.com/1dsSueSzhr — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) March 7, 2019



निष्कर्ष

इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के जवान के जिस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, वो झूठा है। खुद सेना ने भी इस वीडियो को झूठा बताया है। साथ ही, वीडियो सुनने पर खुद ही इस वीडियो की सच्चाई भी पता चल जाती है।