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  • Farmer Leader Rakesh Tikait Provoked The Farmers, Because Of Which The Nuisance Occurred At The Red Fort? Learn The Truth Of This Viral Video

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फेक न्यूज एक्सपोज:किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को भड़काया और लाल किले पर हुआ उप्रदव? जानें इस वायरल वीडियो का सच

एक घंटा पहले
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क्या हो रहा है वायरल: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान नेता राकेश टिकैत देशभर के किसानों को संदेश देते दिख रहे हैं। टिकैत ने वीडियो में कहा, 'सरकार मान नहीं रही है, लाठी साथ लेकर आओ झंडा लगाने के लिए। बहुत बोल लिया अब आ जाओ अपनी जमीन बचाने के लिए।

दावा किया जा रहा है कि राकेश टिकैत के इस वीडियो संदेश की वजह से 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव किया गया था।

और सच क्या है?

  • इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए भास्कर ने राकेश टिकैत से संपर्क किया। टिकैत का कहना है कि जिसमें झंडा लगाया जाता है, उसे डंडा भी कहते हैं, लाठी भी कहते हैं और लकड़ी भी कहते हैं। अब अगर कोई डंडे को बंदूक बता रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि डंडा लेकर आना उसमें झंडा लगेगा।
  • टिकैत ने आगे कहा, वीडियो में कही गई बात को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। मैंने वीडियो में कहीं भी ये नहीं कहा कि किसी को मारना, पीटना है।
  • पड़ताल के दौरान हमने राकेश टिकैत के वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से सुना। हमें वीडियो में कहीं भी किसानों को भड़काने वाली बात सुनाई नहीं दी।
  • साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा फेक है। वायरल वीडियो में किसान नेता राकेश टिकैत ने कोई भड़काने वाला बयान नहीं दिया।
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