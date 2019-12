Dainik Bhaskar Dec 30, 2019, 11:48 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर चार खूबसूरत महिलाओं के फोटो वायरल किए जा रहे हैं। इनमें से एक को फिनलैंड की पीएम बताया जा रहा है। बाकी तीन को मंत्री बताया जा रहा है। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट सच्चाई जानने के लिए भेजी। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

This is what we’ve been waiting for: all five Government leaders – PM @MarinSanna, @KatriKulmuni, @MariaOhisalo, @liandersson and @anna_maja – in the same photo at last!#Government | #Finland 🇫🇮 | #SannaMarin pic.twitter.com/5G4lBBMPXc