पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • No fake news
  • From The Ramparts Of The Red Fort, The Farmers Hoisted The Tricolor And Hoisted The Khalistani Flag? Know The Truth Of This Viral Post

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फेक न्यूज एक्सपोज:लाल किले की प्राचीर से किसानों ने तिरंगा उतारकर खालिस्तानी झंडा फहराया? जानिए इस वायरल पोस्ट की सच्चाई

28 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

क्या हो रहा है वायरल: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने लाल किले की प्राचीर पर खालिस्तानी झंडा फहराया है।

और सच क्या है?

  • इस पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए हमने पोस्ट से जुड़े की-वर्ड्स गूगल पर सर्च किए। सर्च रिजल्ट में हमें बीबीसी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिला। जिसमें किसान लाल किले पर झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं।
  • वीडियो में 3 मिनट 35 सेकंड पर देखा जा सकता है कि जिस प्राचीर पर किसानों ने झंडा फहराया था, उस प्राचीर पर पहले तिरंगा झंडा नहीं था। वहीं, प्राचीर के नीचे कोई किसान नहीं बल्कि पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे हैं।
  • वीडियो में 23 मिनट 58 सेकंड पर एक युवक प्राचीर पर चढ़ कर केसरी रंग का खालसा पंथ का झंडा लगा रहा है। वीडियो में 26 मिनट पर प्राचीर पर एक और झंडा लगाया गया। वीडियो को आगे देखने पर पता चलता है कि प्राचीर पर जो दूसरा झंडा लगा है, वह पीले रंग का किसान आंदोलन का झंडा है।
  • साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा फेक है। किसानों ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा उतार कर खालिस्तानी झंडा नहीं फहराया है।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबर्लिन में 40 हजार किसानों ने रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, नीदरलैंड्स में एक हजार किमी का जाम लगा था - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser