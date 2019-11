Dainik Bhaskar Nov 22, 2019, 01:23 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर होने वाली बैठक में शामिल न होने के कारण बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पिछले कई दिनों से ट्रोल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने उनका 8 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 'बैठक जरूरी है या मेरा काम जरूरी है'। आम आदमी पार्टी इसे ये कहते हुए वायरल कर रही है कि गंभीर के लिए पॉल्युशन पर बैठक से ज्यादा जरूरी क्रिकेट कॉमेंट्री है। एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि 8 सेकंड का यह वीडियो लोगों को गुमराह करने के लिए वायरल किया जा रहा है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई।

क्या वायरल

Delhiites ; Listen what your MP is asking -

Pollution पर बैठक ज़रूरी है

या Cricket Commentary ?

×× Next time, before Voting for Celebs, Think Twice ! pic.twitter.com/NTaqRUg1bq