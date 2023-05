क्या AAP नेता शेखर अग्रवाल के घर पड़ी रेड:नोट गिनने के लिए बुलवानी पड़ी मशीनें ? लेकिन इस वायरल VIDEO की सच्चाई कुछ और ही है

Hindi News

Gujarat AAP Leader Shekhar Agarwal ED Raid Video; Footage Goes Viral

क्या AAP नेता शेखर अग्रवाल के घर पड़ी रेड: नोट गिनने के लिए बुलवानी पड़ी मशीनें ? लेकिन इस वायरल VIDEO की सच्चाई कुछ और ही है

एक घंटा पहले



आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने बार फिर दस्तक दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी ने बुधवार दिनभर सर्वेश के घर की तलाशी ली, यह तलाशी दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी बताई जाती है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे आम आदमी पार्टी (गुजरात) के नेता शेखर अग्रवाल के घर का बताया जा रहा है।वीडियो में ऐसा दावा किया गया है कि शेखर के घर पर रेड पड़ी है और इसमें करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं।

वायरल हो रहे इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं।

सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो ट्वीट्स जिनमें आप नेता शेखर अग्रवाल के घर रेड पड़ने का दावा किया गया है।

अभय सिंह चौहान नाम के यूजर ने 24 मई की शाम एक ट्वीट किया। (आर्काइव लिंक) इस ट्वीट में अभय लिखते हैं - सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि गुजरात के आप नेता शेखर अग्रवाल के घर रेड पड़ी है।

देखें ट्वीट -

पड़ताल में हमें राजेश मणि त्रिपाठी नाम के एक और यूजर का ट्वीट मिला, इसमें लिखा था - सबसे ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता के घर से ईमानदारी के सबूत…गुजरात के सूरत मे देश की *आम आदमी पार्टी* के ईमानदार नेता *शेखर अग्रवाल* के घर पर रेड पड़ी, इतनी रकम देखकर आपको इनकी ईमानदारी और इनकी चुनाव की तैयारी का आंकलन हो जाएगा। ईमानदारी के कारण कई नेता पहले ही जेल में हैं। (आर्काइव लिंक)

देखें ट्वीट -

वहीं, कुछ यूजर यह भी जानना चाहते हैं कि आप नेता शेखर अग्रवाल के घर क्या सच में रेड पड़ी है ?। सचिन नीमा नामक एक ट्विटर यूजर अरविंद केजरीवाल और बीबीसी हिंदी को टैग करके वीडियो की सत्यता के बारे में पूछते हैं। (आर्काइव लिंक)

देखें ट्वीट -

वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल करने पर हमें कहीं कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली जिसमें यह दावा किया गया हो कि आम आदमी पार्टी (गुजरात) के नेता शेखर अग्रवाल के घर रेड पड़ी थी और इसमें बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है।

वहीं, 36 सेकंड के इस वीडियो में 27वें सेकंड के बाद कुछ लोग बांग्ला भाषा में बात करते सुनाई देते हैं। वीडियो के कीफ्रेम्स को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च करने पर हमें The Print का एक आर्टिकल मिला। इस आर्टिकल में लगी GIF और वायरल हो रहे वीडियो के 12वें सेकंड में दिख रहा फ्रेम एक सा था। इस फ्रेम में बिस्तर पर कई नोट दिखाई दे रहे थे, वहीं नोट गिनने की मशीन के पास खड़े शख्स की शर्ट भी एक जैसी ही थी।

The Print की खबर का शीर्षक था - 17 crore cash, 16 hours, 8 counting machines: Know about ED raid on Kolkata businessman

द प्रिंट की खबर का स्क्रीन शॉट।

यानी यहां तक ये साफ हो चुका था कि जिस वीडियो को गुजरात के आप नेता शेखर अग्रवाल के घर पर पड़ी रेड का बताया जा रहा है, वो असल में कोलकाता के एक बिज़नेसमैन के घर पड़ी रेड का था। पड़ताल के दौरान, इस रेड की जानकारी देता ANI का एक ट्वीट भी हमें मिला, जिसे 11 सितंबर 2022 को दोपहर 2 बजकर 9 मिनट पर किया गया था।

देखें ट्वीट -

साफ है कि यह वीडियो आप नेता शेखर अग्रवाल के घर पड़ी रेड का नहीं बल्कि कोलकाता में 'ई-नगेट्स' गेमिंग एप के प्रमोटर आमिर खान के ठिकानों पर ईडी द्वारा मारी गई रेड का था।

रेड के समय फरार हो गया था आमिर, बाद में गाजियाबाद से हुई गिरफ्तारी

2021 में फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने 'ई-नगेट्स' गेमिंग एप के प्रमोटर आमिर खान के खिलाफ कोलकाता पुलिस में शिकायत की थी। आमिर खान कोलकाता के बड़े बिजनेसमैन नासिर खान का बेटा है। फरवरी-2021 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई और फिर विस्तृत जांच-पड़ताल शुरू हुई।

बाद में इस केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हुई। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस मानकर 10 सितंबर 2022 को कोलकाता में आमिर खान के छह ठिकानों पर छापेमारी की और करीब 17 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। हालांकि, तब तक आमिर खान वहां से भाग गया था।

बाद में कोलकाता पुलिस को सर्विलांस के जरिए आमिर खान की लोकेशन उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में मिली, यहां वो अपने एक रिश्तेदार के घर में छिपा हुआ है। पुलिस ने गाजियाबाद से आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया था।

करोड़ों रुपया इकट्ठा कर वॉलेट से ट्रांजेक्शन पर लगाई रोक

आमिर खान ने ई-नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग एप लॉन्च की थी। शुरुआत में इसे प्रयोग करने वाले यूजर्स पुरस्कृत हुए। वे इस एप पर गेम खेलकर पैसा जीत रहे थे और वॉलेट में पैसा इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद यूजर्स झांसे में आते गए और एक मोटी रकम इस गेम में इन्वेस्ट करने लगे। इस तरह करोड़ों रुपया आने के बाद प्रमोटर आमिर खान ने सभी यूजर्स के वॉलेट से पैसा निकासी पर रोक लगा दी और फिर सारा डेटा एप के सर्वर से हटा दिया। यूजर्स को तब जाकर इस फ्रॉड का पता चला।