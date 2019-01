Dainik Bhaskar Jan 01, 2019, 06:37 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर बनी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का ट्रेलर सामने आते ही विवादों में घिर गई है। इस फिल्म पर एक तरफ जहां राजनैतिक बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ एक पोस्ट भी इन दिनों वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी नहीं, बल्कि मनमोहन सिंह को दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री का अवॉर्ड मिला है।

क्या है वायरल पोस्ट में?

इस पोस्ट को 'प्रियंका गांधी फॉर 2019' नाम के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है, जिसे अब तक करीब 300 लोग शेयर कर चुके हैं। इस पोस्ट में लिखा गया है, "मोदी नहीं, मनमोहन सिंह को मिला सबसे शक्तिशाली पीएम का अवार्ड, पढ़िए खबर"।

पड़ताल : क्यों गलत है ये दावा?

Matter of joy & pride that Japan has conferred Dr. Manmohan Singh with Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowers. Congrats to him.