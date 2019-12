Dainik Bhaskar Dec 06, 2019, 03:47 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. तेलंगाना दुष्कर्म के चारों आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पिछले कई तरह दिनों से सोशल मीडिया पर तेलंगाना दुष्कर्म को लेकर तरह-तरह की खबरें वायरल की जा रही हैं। ऐसे ही एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि हैदराबाद रेप के सभी आरोपी मुस्लिम थे और पुलिस ने उनका नाम बदलना स्वीकार्य किया है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट सत्यता की जांच के लिए भेजी। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा गलत निकला।

क्या वायरल

"All accused of Hyderabad Rape were Muslims, police admit to change their names"- Says Swami Narhari



Can anyone confirm this story.



If it is true then Hyderabad police & their political masters are bigger criminals https://t.co/8fuRjO5sQq