Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 03:37 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने की घटना से पूरा देश गुस्से में है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी मैसेज भी वायरल किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक मोबाइल नंबर यह लिखकर वायरल किया जा रहा है कि किसी भी इमरजेंसी में महिलाएं इस नंबर पर मिसकॉल करें। मिसकॉल करते ही पुलिस महिला के पास पहुंच जाएगी। इस वायरल मैसेज की पड़ताल करने पर पता चला कि सोशल मीडिया का दावा झूठा है।

क्या वायरल

Send this *NIRBHAYA* number to your MOTHERS, WIFE, DAUGHTERS, SISTERS, FRIENDS, and all the LADIES you know..



Please share it please spread it



NIRBHAYA

+919833312222 pic.twitter.com/pvf9twaaTc