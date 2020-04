दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 11:30 AM IST

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को अचानक अपने नजदीक खड़े युवक की गोली लग जाती है। दावा किया जा रहा है कि, पाकिस्तान में कोरोना मरीज ठीक होने पर घर लौटा और खुशी में चलाई जा रही गोलियों का शिकार हो गया। हालांकि पड़ताल में इस वायरल दावे की सच्चाई कुछ और निकली।

कार से उतरा और लग गई गोली

वायरल हो रहे वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि, पाकिस्तान में एक मुस्लिम नेता कोविड 19 से ठीक होकर अपने घर लौटा था। इस खुशी में हवाई फायरिंग होने लगी। अचानक गोली लगने से हादसा हुआ और व्यक्ति की मौत हो गई।

A muslim leader recovered from covid 19 returned to his home in Pakistan ..the cries of joy rose ..weapons were fired ..the patient died with an accidental bullet🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/bP56DGx1JE