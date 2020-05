दैनिक भास्कर May 12, 2020, 02:49 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. बीते तीन दिनों पर सोशल मीडिया के ग्रुप्स में एक अंग्रेजी अखबार के स्क्रीन शॉट को वायरल करके कोरोना हॉटस्पाट को धर्म से जोड़ा जा रहा है। 9 मई की इस खबर के आधार पर लोग कह रहे हैं कि सरकार गुपचुप तरीके से देश में ऐसी जगहों की पहचान कर रही है जहां एक धर्म विशेष के लोग रहते हैं और वे कोरोना के हॉटस्पाट हो सकते हैं।

अब इसी संज्ञान लेते हुए सरकार ने खुद सामने आकर इसे गैरजिम्मेदार खबर बताया है और मनगढ़ंत कहा है। इसके साथ ही खुद अखबार ने इस खबर पर अपना स्टैंड बदलते हुए अब इसे धर्म की बजाय दूसरे मापदंडों के आधार पर छापा है।

क्या हो रहा वायरल

पत्रकार विक्रम शर्मा के नाम और हैदराबाद डेटलाइन से 9 मई को छपी इस खबर में बताया जा रहा है कि मोदी सरकार देश में धर्म के आधार पर कोरोना संक्रमण के हॉटस्पाट की पहचान करने वाली है। इसके लिए सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार ने बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग करके एक्शन प्लान बना लिया है। यह भी दावा है कि यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कुछ भाजपा नेताओं ने कोरोना संक्रमण के लिए सीधे तौर पर मुस्लिमों पर आरोप लगाया था।

#PIBFactCheck

Myth: @TheAsianAgeNews reports Centre is "mulling" a religion-based mapping to identify #COVID19India hotspots



Reality: The claim is incorrect. Spokesperson @MoHFW_INDIA has termed it irresponsiblehttps://t.co/dSIqul4NeE pic.twitter.com/rFweCswlKe