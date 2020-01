Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 04:40 PM IST

फैक्ट चैक डेस्क. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साईंबाबा के जन्म स्थान को लेकर बयान दिया था। उनका कहना था कि परभणी के पाथरी में बाबा का जन्मस्थान है। सीएम के इस बयान के बाद से ही शिर्डी शहर के अनिश्चितकाल के लिए बंद होने की खबरें आ रहीं थीं। हालांकि हाल ही में अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि मंदिर बंद होने की खबरें महज अफवाह हैं।

क्या था मामला

उद्धव ठाकरे ने कहा था कि परभणी के पाथरी में साईं बाबा का जन्म हुआ था। इसके बाद से ही बाबा के जन्म स्थान को लेकर बहस छिड़ गई थी। जारी विवाद के बीच शहर को बंद करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में भक्तों के बीच अफवाहें पहुंच गईं कि मंदिर भी इस दौरान बंद रहेगा। संस्थान के सदस्य बी वाकचुरे के मुताबिक 19 जनवरी से शहर बंद करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गांववालों के साथ शनिवार को चर्चा की जाएगी। मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं होगी।

Dipak Muglikar, Chief Executive Officer, Sai Temple in Shirdi: There are some reports in media that Sai Temple in Shirdi will remain close on 19th January. I want to clarify that it is just a rumour. Temple will remain open on 19th January. #Maharashtra pic.twitter.com/o4r013rZl4