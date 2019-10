Dainik Bhaskar Oct 23, 2019, 03:36 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. 20 अक्टूबर को बॉलीवुड गीतकार, पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने एक इमेज ट्वीट की। इसमें एक पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग व्यक्ति का टाइपराइटर पैरों से तोड़ते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा 'यह बूढ़ा आदमी बेरोजगार लोगों के लिए आवेदन टाइप किया करता था। अब उसका टाइपराइटर मरम्मत से परे है'। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह फोटो सत्यता की पुष्टि के लिए भेजी। पड़ताल में पता चला कि यह चार साल पुराना मामला है। जानिए पूरी हकीकत।

क्या वायरल

This old man used to type the job applications of unemployed people . His type writer is now beyond repair . pic.twitter.com/5fMtNbnIQH