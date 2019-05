फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की एक तस्वीर शेयर की जा रही है। तस्वीर में रघुवर दास के साथ एक महिला पत्रकार अपनी नाक पकड़े दिखाई दे रही है। सामने की तरफ टेबल पर कुछ माइक रखे हुए हैं।

तस्वीर के साथ यूजर्स लिख रहे हैं, 'गांजे के नशे में धुत झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास... महिला पत्रकार को भी नाक सिकोड़नी पड़ी।'

क्या वायरल

झारखंड यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत राज सबसे पहले इस दावे के साथ वायरल तस्वीर अपने फेसबुक पेज पर शेयर की थी। जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया।



क्यों फेक

I was clicked while I was rubbing my nose which is a common. I refute all the social media claims which wrongly state that I had covered my nose because of any undesirable smell.@dasraghubar @ceojharkhand pic.twitter.com/o7GzReDRJL