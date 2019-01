नो फेक न्यूज डेस्क. जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने 22 जनवरी को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि मोदी ने पहले जन-धन खाता खुलवाया, फिर उसमें पैसा डलवाया और फिर मिनिमम बैलेंस पर फाइन लगाकर हजारों करोड़ रुपए कमाए। कन्हैया के मुताबिक, जन-धन खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर सरकार ने गरीबों से फाइन लगाया।

कन्हैया ने क्या किया दावा?

कन्हैया कुमार ने 22 जनवरी को ट्वीट किया था, जिसे उन्होंने अब डिलीट कर दिया है। इस ट्वीट में कन्हैया ने लिखा, "गप्पू जी ने पहले जन-धन योजना में बैंक में खाता खुलवाया, फिर नोटबंदी करके सारा पैसा उसमें डलवाया, फिर मिनिमम बैलेंस पर फ़ाइन लगाकर हज़ारों करोड़ कमाया और फिर धन्नासेठों का तीन लाख करोड़ का लोन माफ़ कर दिया। पता है ना आपको?"



पड़ताल : क्यों गलत है कन्हैया का दावा?

Jan Dhan Yojana (PMJDY), Small accounts and Basic Savings Bank Deposit (BSBD) accounts are exempt from MAB requirement and (3/6)