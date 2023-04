कर्नाटक में BJP को मिलेगी 140+ सीटों पर जीत?:जानिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़े 4 वायरल दावों का सच

Hindi News

Karnataka Election Viral Video; No Vote To Party MLA Vs Congress

कर्नाटक में BJP को मिलेगी 140+ सीटों पर जीत?: जानिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़े 4 वायरल दावों का सच

29 मिनट पहले



कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव से पहले जहां सभी राजनीतिक दल प्रचार-प्रसार कर वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर भी कर्नाटक चुनाव से जुड़े कुछ फेक वीडियो और गलत सर्वे तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है इन दावों की सच्चाई...

केस - 1

सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक कांग्रेस द्वारा किए गए एक दावे की जो हमारी पड़ताल में पूरी तरह से गलत साबित हुआ।

तारीख : 24 अप्रैल 2023

समय : सुबह 9 बजकर 52 मिनट

कर्नाटक कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है। ट्वीट में एक वीडियो है। जिसमें उग्र भीड़ भाजपा के प्रचार वाहन पर लाठी, पत्थर बरसाती, तोड़फोड़ करती और वाहन पर लगे बैनर को फाड़ती दिख रही है।

इस ट्वीट के साथ कर्नाटक कांग्रेस ने कर्नाटक भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा- भाजपा को जनता का आक्रोश लगातार झेलना पड़ रहा है। ना सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों बल्कि पार्टी के प्रचार वाहन पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। प्रचार वाहन पर मारा जाने वाला प्रत्येक पत्थर कर्नाटक की भाजपा सरकार के- भ्रष्टाचार, महंगाई, फर्जीवाड़े और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। आर्काइव लिंक

कर्नाटक कांग्रेस द्वारा जारी किए गए वीडियो को 24 अप्रैल की ही रात एक वेरिफाइड ट्विटर यूजर Akash Veeliya ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में आकाश ने कटाक्ष करते हुए लिखा - एक चुनावी रैली में कर्नाटक के वोटर्स बड़े प्यार से कर्नाटक भाजपा के चुनाव वाहन का अभिनंदन करते हुए। आर्काइव लिंक

वायरल वीडियो का सच क्या है?

कुछ सामान्य से की-वर्ड्स डालने पर हमें इंग्लिश वेबसाइट टाइम्स नाउ का एक वीडियो आर्टिकल मिला। जिसे 01 नवंबर 2022 को पब्लिश किया गया था। इसमें पूरी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया था। मामला, तेलंगाना में 3 नवंबर 2022 को हुए मुनुगोड़े विधानसभा चुनावों से पहले BJP और TRS कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प से जुड़ा निकला। आर्काइव लिंक

टाइम्स नाउ की वेबसाइट पर पब्लिश हुई खबर का स्क्रीनशॉट।

वहीं, हिंदी वेबसाइट रिपब्लिक भारत का एक आर्टिकल भी हमें मिला। इस आर्टिकल को 01 नवंबर 2022 को पब्लिश किया गया था। आर्टिकल में बताया गया है कि यह घटना तेलंगाना के नलगोंडा जिले के मुनुगोड़े के पास पलेवेला गांव की थी। BJP ने आरोप लगाया था कि TRS कार्यकर्ताओं ने पहले पथराव और हमला किया, इसके बाद टकराव शुरू हुआ था। वहीं, TRS ने पूरी घटना के लिए BJP को जिम्मेदार बताया था।

रिपब्लिक भारत की वेबसाइट पर पब्लिश हुई खबर का स्क्रीनशॉट।

अब जानते हैं कि क्या है वायरल दावे का सच?

हमारी पड़ताल में सामने आया कि कर्नाटक कांग्रेस का यह दावा गलत है। जिस वीडियो को कर्नाटक का बताकर शेयर किया जा रहा है वो असल में साल 2022 का है। रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें पता चला कि यह वीडियो तेलंगाना में 3 नवंबर 2022 को हुए मुनुगोड़े विधानसभा चुनाव से पहले 1 नवंबर को TRS और BJP कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प का था।

केस - 2

सोशल मीडिया पर #KarnatakaElection2023 के साथ एक और वीडियो वायरल होता है। वीडियो में कुछ लोग हाथों में प्लेकार्ड्स लिए दिखाई देते हैं। इन प्लेकार्ड्स पर लिखा है ‘No Vote To BJP’। कर्नाटक चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जा रहा ये वीडियो हमारी पड़ताल में पूरी तरह से गलत साबित हुआ।

तारीख : 23 अप्रैल 2023

समय : रात 9 बजकर 46 मिनट

कांग्रेस की डिजिटल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म के नेशनल कोऑर्डिनेटर दीपक खत्री एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट के साथ एक हैशटैग है #KarnatakaElection2023। 45 सेकेंड के इस वीडियो में कुछ लोग हाथों में प्लेकार्ड्स लिए दिखाई देते हैं। इन प्लेकार्ड्स पर लिखा है ‘No Vote To BJP’। आर्काइव लिंक

23 अप्रैल को ही कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर विजय थोट्टाथिल ने भी यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा- दुनिया भर में हर कोई कह रहा है ‘No Vote To BJP’।

अब जानते हैं कि क्या है वायरल दावे का सच?

कर्नाटक चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में वायरल हो रहा यह वीडियो असल में 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनावों का है। वीडियो मैं मौजूद प्ले कार्ड्स को गौर से देखने पर इंग्लिश टेक्स्ट के नीचे बांग्ला भाषा भी लिखी दिखाई देती है, जबकि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है।

वहीं, की वर्ड्स No Vote To BJP गूगल में सर्च करने पर हमें कुछ इंग्लिश वेबसाइट्स के लिंक भी मिले जिससे इस कैंपेन के 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनावों से जुड़ा होने की पुष्टि होती है।

पड़ताल के दौरान हमें No Vote To BJP नाम का एक ट्विटर अकाउंट भी मिला। यह अकाउंट ट्विटर पर फरवरी 2021 में बना था। इसके BIO में लिखा है- बंगाल चुनाव 2021 में No Vote To BJP। इसी के साथ बांग्ला भाषा में लिखा है कि बंगाल में कोई विभाजन नहीं है।

No Vote To BJP नाम के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट।

इस अकाउंट पर 24 अप्रैल 2021 को एक वीडियो शेयर हुआ था। जिसे अब कर्नाटक चुनाव से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। इसके कैप्शन में लिखा है- दुनिया भर से बंगाली कह रहे हैं- No Vote to BJP। इससे यह साफ होता है कि कर्नाटक चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जा रहा ये वीडियो भ्रामक और गलत है।

केस - 3

#KarnatakaElection2023 के नाम से एक ऐड वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

तारीख : 28 अप्रैल 2023

समय : सुबह 07 बजकर 16 मिनट

इनल्ला बलू नाम के वेरिफाइड यूजर ने एक वीडियो ट्विट किया। इसके कैप्शन में लिखा है- वन नेशन, वन सॉल्यूशन। देखें मोदी हटाओ वीडियो, जो कर्नाटक में वायरल हो रहा है।

इस ऐड वीडियो में देखा जा सकता है कि सुपर मार्केट में एक ग्राहक 5 रुपए बचाने के लिए कैरी बैग लेने से इनकार कर देता है और सभी सामान खुद उठाकर ले जाता है। इस दौरान फोन बजने पर उसके हाथ से एक सामान गिर जाता है। 5 रुपए बचाने के चक्कर में, उसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है।

इस ऐड वीडियो के लास्ट में एक मैसेज नजर जाता है। अगर पैसे बचाने है, तो मोदी हटाओ। मोदी हटाओ, नौकरी बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, देश बचाओ, बेटी बचाओ।

अब जानते हैं कि क्या है वायरल दावे का सच?

इस ऐड वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इससे जुड़े की-वर्ड्स यूट्यूब पर सर्च किए। सर्च करने पर हमें ये वीडियो CEAT टायर के यूट्यूब चैनल पर मिला, जिसे 5 साल पहले 8 जुलाई 2017 को अपलोड किया गया था। यह ऐड वीडियो टायर कंपनी के प्रचार-प्रसार के लिए बनाया गया था। वहीं, इस वीडियो के एंड में मोदी हटाओ नहीं बल्कि कंपनी ने टायर लगाने की अपील की है।

पड़ताल से साफ है कि कर्नाटक चुनाव से जोड़कर मोदी हटाओ के नाम से वायरल किया जा रहा वीडियो एडिटेड है। 5 साल पुराना टायर कंपनी का यह ऐड वीडियो कर्नाटक चुनाव से जोड़कर गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।

केस - 4

कर्नाटक चुनावों को लेकर BBC का एक कथित सर्वे भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सर्वे हमारी पड़ताल में पूरी तरह से गलत साबित हुआ।

तारीख : 23 अप्रैल 2023

समय : दोपहर 4 बजकर 43 मिनट

रेखा रेक्स (Rekha Rex) नाम की एक ट्विटर यूजर ने BBC सर्वे के हवाले से दावा किया कि- कर्नाटक में भाजपा को भारी बहुत मिलेगा, BBC के सर्वे के अनुसार रूलिंग पार्टी भाजपा 140+ सीट्स कर्नाटक चुनाव में जीतने वाली है। आर्काइव लिंक

अब जानते हैं कि क्या है वायरल दावे का सच?

इस कथित सर्वे का सच जानने के लिए दैनिक भास्कर ने BBC हिंदी के संपादक राजेश प्रियदर्शी से बात की। राजेश प्रियदर्शी के अनुसार, कर्नाटक चुनावों से जुड़ा ऐसा कोई भी सर्वे BBC ने नहीं किया है। राजेश प्रियदर्शी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार का कोई भी सर्वे BBC नहीं करता क्योंकि यह BBC पॉलिसी का हिस्सा नहीं है।

पड़ताल में हमें BBC का ही 2018 का एक ट्वीट भी मिला, जिसमें 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आए ऐसे ही एक फर्जी सर्वे का जिक्र था। BBC ने इस सर्वे को फर्जी करार देते हुए बताया था- कर्नाटक चुनावों को लेकर वॉट्सऐप पर BBC के हवाले से एक सर्वे सर्कुलेट हो रहा है जो कि पूरी तरफ से फेक है। BBC भारत में प्री इलेक्शन कोई भी सर्वे नहीं करवाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्नाटक चुनावों को लेकर BBC के नाम से सर्कुलेट हो रहा यह सर्वे पूरी तरह से भ्रामक और गलत है।

कर्नाटक इलेक्शन के 4 बड़े पॉइंट्स...

16,976 लोग 100 साल से ऊपर हैं। 80 साल से ऊपर और दिव्यांगों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा। 9.17 लाख वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। 1 अप्रैल को 18 साल के हो रहे युवा भी वोट डाल सकेंगे। इनकी संख्या 41 हजार है। 58,282 पोलिंग स्टेशन हैं। इनमें 1320 महिलाएं मैनेज करेंगी।

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे। नतीजे 13 मई को आएंगे। वोटिंग एक चरण में कराई जाएगी। कर्नाटक में 5.21 करोड़ मतदाता हैं, जो 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। वहीं, जो लोग 1 अप्रैल को 18 साल के होंगे, वो भी वोट डाल सकेंगे।