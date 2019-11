Dainik Bhaskar Nov 07, 2019, 12:45 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानकदेव के 550वें जन्मदिवस से 3 दिन पहले 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया में वायरल की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से दो इमेज भी वायरल की जा रही हैं, जिनमें नजर आ रहे भवन पर पाकिस्तानी झंडा लगा नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने करतारपुर गुरुद्वारा के छत पर सिख धर्म के धार्मिक चिन्ह खंडा की जगह खुद का झंडा लगा दिया। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह फोटो सत्यता की जांच के लिए भेजी। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

Pakistan puts their flags on the rooftop of Kartarpur Gurudwara,instead of khanda flag.

Where are the so called khalstani now- -

Did they all become cowards?

Or are Sikhs scared& converting to Islam? @TajinderBagga @mssirsa @narendramodi #Khalistan #Khalistan2020 @SrBachchan pic.twitter.com/ZmxIcKa7NR