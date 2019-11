Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 09:55 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्य ठाकरे ख्वाजा के दरबार में पहुंचे। इस मैसेज के साथ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की फोटो भी नजर आ रही है। दैनिक भास्कर मोबाइल एप के एक पाठक ने हमें यह वायरल मैसेज पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि यह फोटोज अभी के नहीं बल्कि पुराने हैं।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

इमेज : 1

इमेज 2

इमेज 3

Shiv Sena chadar to be offered at Ajmer shariff for the auspicious URS a will be leaving for Ajmer Dargah on the 18th of March... may god almighty always be with our beloved leader Shri. @uddhavthackeray Ji and Shri. @AUThackeray Ji and our Shiv Sena family... pic.twitter.com/iAGw2YkbZg