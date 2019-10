Dainik Bhaskar Oct 10, 2019, 01:32 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक नग्न महिला नजर आ रही है, जिसके पीछे कई लोगों की भीड़ है। दावा किया जा रहा है कि, यह आरएसएस के लोग हैं। जिन्होंने महिला का घर जलाया। एक पाठक ने हमें यह वीडियो सच्चाई जानने के लिए भेजा। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा साबित हुआ।

क्या वायरल

BIHAR: A Christian woman was stripped naked, beaten & paraded through the streets by radical Hindus aka RSS. The group burned her house before they dragged her out onto the street. India is becoming a "dangerous place" for minorities. God forbid! pic.twitter.com/yZBmBXtIou