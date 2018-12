Dainik Bhaskar Dec 07, 2018, 07:48 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 दिसंबर को ट्वीट कर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस), बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर मिले होने का आरोप लगाया था। राहुल ने ट्वीट कर कहा था कि, 'टीआरएस बीजेपी की 'बी' टीम है जबकि एमआईएमआईएम के ओवैसी बीजेपी की 'सी' टीम है।' राहुल के इस ट्वीट के बाद ओवैसी ने राहुल पर भी हमला किया था।

लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी का हाथ पकड़ा है और झुके हुए हैं। इस फोटो के सहारे लोग ओवैसी और बीजेपी पर मिले होने का आरोप लगा रहे हैं।

क्या है फोटो में?

पड़ताल : क्यों झूठी है ये फोटो?

Someone sent me this picture. Looks morphed as Asad won't wear a saffron waist coat. But now days you never know! pic.twitter.com/VixhI6joN2