फैक्ट चेक डेस्क. 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी किया गया था। राष्ट्रपति के आदेश के बाद अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग

केंद्रशासित राज्य बन चुके हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर को सर्वे जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत का नया नक्शा भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भारत का एक और नक्शा भी काफी वायरल किया जा रहा है। एक यूजर ने हमें दोनों मैप भेजे और यह जानना चाहा कि भारत का सही नक्शा अब कौन सा है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

New Map showing the Union Territories of #Jammu & #Kashmir and #Ladakh , as these exist after 31st October, 2019. pic.twitter.com/7lK5OTpyiu