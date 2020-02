Dainik Bhaskar Feb 06, 2020, 03:57 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल चरम पर है। 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है, वहीं 11 फरवरी को परिणाम जारी हो जाएंगे। ऐसे में सोशल मीडिया पर वर्तमान सीएम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का पाक पीएम इमरान खान के साथ फोटो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने चुनाव में बीजेपी को हराने की लोगों से अपील की है।

ताकि केजरीवाल फिर से बन सकें सीएम

वायरल हो रहे मैसेज में सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की मदद कर रही है। मैसेज के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में bjp को हराने के लिए लोगों से अपील की है ताकि पाक परस्त केजरीवाल फिर से cm बन सके पाकिस्तान_का_हाथ_

क्या है सच्चाई

जब दैनिक भास्कर ने मामले की पड़ताल की तो खबर गलत निकली। हमने कीवर्ड्स के जरिए सर्च किया तो पाया कि यह फोटो साल 2016 की है। अंग्रेजी वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के प्रमुख इमरान खान भारत-पाक के बीच टी-20 मुकाबला देखने भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी।

इस मुलाकात की जानकारी दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल से भी दी थी। पीटीआई लाहौर ऑफीशियल के ट्विटर हैंडल से मीटिंग की एक फोटो शेयर की गई थी। वहीं, केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया था कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात कर राजनीति पर चर्चा की।

Chairman Imran Khan meeting Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi of Aam Admi Party pic.twitter.com/1TTlr0ZKwK

Met Imran Khan and we shared our experiences in politics. Both challenging status quo in respective countries pic.twitter.com/XsFuT8AYjD