फैक्ट चेक डेस्क. निर्भया गैंगरेप के आरोपियों को अब कभी भी फांसी पर लटकाया जा सकता है। तिहाड़ जेल प्रशासन चारों दोषियों को फांसी दिए जाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि चारों दोषियों को 16 दिसंबर की सुबह 5 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया गैंगरेप और मर्डर की घटना हुई थी।

क्या वायरल

Mercy petition of #Nirbhaya's rapists rejected!!



All four will be hanged at 5AM on 16th December 2019.



PS: This Violates the Basic Human Law "Right To Life"#BanCapitalPunishment #AbolishDeathPenalty