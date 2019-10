Dainik Bhaskar Oct 28, 2019, 11:12 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. क्या बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रही हैं? क्या वे मौलाना मोहसिन शेख, फैजान, और राशिद अहमद पठान को फांसी पर लटकाने की मांग कर रही हैं? सोशल मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है। एक पाठक ने हमें यह पोस्ट सत्यता की जांच के लिए भेजी। जानिए इसकी हकीकत।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Agree. #KamleshTiwariMurder is shameful, utterly condemnable & perpetrators deserve 2 b punished. I understand accuser have already been arrested. Bigotry & hate on all sides ought 2 b condemned & not tolerated least of all encouraged. Rule of law must prevail. https://t.co/iWNUQDrpFu