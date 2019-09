Dainik Bhaskar Sep 05, 2019, 02:12 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. बीजेपी से सांसद गौतम गंभीर ने 3 सितंबर को एक इंफोग्राफिक शेयर किया। इसमें यूएस के पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस के नाम से कोट लिखा गया है। इसमें लिखा है कि 'जेल भूल जाइए : यदि आप अमेरिकी ध्वज जलाते हैं तो आप दो साल सेना में बिताएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप फिर से झंडा जलाने की इच्छा से ठीक हो जाएंगे। आप इसे सलामी देंगे, सैल्यूट करेंगे या इसके नीचे लेट हुए होंगे'। इस कोट को शेयर करते हुए गंभीर ने लिखा है कि 'इसे हमारे देश में भी लागू होना चाहिए'।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Nobody should be allowed to burn the American flag - if they do, there must be consequences - perhaps loss of citizenship or year in jail!