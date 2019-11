Dainik Bhaskar Nov 20, 2019, 12:26 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. जेएनयू (JNU) में स्टूडेंट्स हड़ताल पर हैं। हॉस्टल फीस बढ़ोत्तरी को लेकर स्टूडेंट्स लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर जेएनयू से जुड़ी कई फेक खबरें भी वायरल की जा रही हैं। ऐसी ही एक इमेज वायरल हो रही है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला नजर आ रही हैं। इन्हें जेएनयू का स्टूडेंट बताया जा रहा है। इमेज में बुजुर्ग महिला गिरफ्तार होते नजर आ रही हैं। दैनिक भास्कर मोबाइल के एक पाठक ने हमें यह इमेज सत्यता की जांच के लिए भेजी। पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया का दावा झूठा है।

क्या वायरल

JNU first year student arrested by Delhi police



Shame on delhi police who are torturing innocent student 😏#JNU_को_बंद_करो pic.twitter.com/8fNuKhiBX8