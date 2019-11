Dainik Bhaskar Nov 04, 2019, 06:46 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर हिरण के शिकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स बंदूक से हिरण को गोली मारते नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि गोली चलाने वाला व्यक्ति पश्चिम बंगाल के वन विभाग का है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वीडियो सच्चाई की पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

@MamataOfficial@WBPolice@WBPolice

@DGPWestbengal@MamataOfficial@RajatSharmaLive@narendramodi

আজকে একটা প: ব: ফরেস্ট অফিসার একটা হরিণ কে মেরে দিল। এই ভিডিও টা চারিদিকে ছড়িয়ে দিন যাতে জেল হয়.

West Bengal Forest Officer

Murdered a deer . Should he be ? pic.twitter.com/friIVfgBa1