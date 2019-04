नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर चुनाव से जुड़ी एक और पोस्ट वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जिस भी सीट पर 100 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे वहां ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। पोस्ट में आगे अपील की गई है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ा होने में मदद करें, ताकि चुनाव बैलेट पेपर से हो सकें।

मूल पोस्ट में लिखा है, 'जहां कहीं भी 100 से अधिक उम्मीदवार होंगें वहां EVM का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा… अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में चुनाव EVM से न होकर बैलेट पेपर से हो तो अपने अपने क्षेत्र से अधिक से अधिक

उम्मीदवारों का चुनाव में खड़ा रहने में मदद करें और लोकतंत्र को बचा लें…'

पड़ताल

वायरल दावे की पड़ताल के लिए हम चुनाव आयोग की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज पर गए। कहीं भी हमें 100 उम्मीदवारों से ज्यादा लोग होने पर ईवीएम इस्तेमाल ना किए जाने संबंधी कोई घोषणा नहीं मिली।

हमें दैनिक भास्कर वेबसाइट पर इस मामले से संबंधित एक खबर भी मिली जिसमें लिखा था कि निजामाबाद में 185 उम्मीदवार होने के कारण यहां बैलेट पेपर से मतदान करवाया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के प्रवक्ता शैफाली शरण के ट्विटर पेज पर हमें एक ट्वीट मिला जिससे वायरल दावा झूठा साबित हुआ।

सबूत

चुनाव आयोग के प्रवक्ता शैफाली शरण ने 29 मार्च को वायरल पोस्ट का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है। इसके साथ उन्होंने वायरल दावे को फर्जी बताया है। उन्होंने बताया कि नई ईवीएम मशीन से नोटा मिलाकर कुल 384 उम्मीदवारों तक के लिए मतदान किया जा सकता है। इन ईवीएम मशीनों को आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जाएगा।

2/2 It is urged NOT to heed to such factually incorrect statements