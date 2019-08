Dainik Bhaskar Aug 25, 2019, 12:42 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में 500 रुपए के नोट को लेकर एक चेतावनी वायरल की जा रही है। इसमें लिखा गया है कि ऐसे 500 रुपए के नोट स्वीकार्य न करें, जिसमें ग्रीन स्ट्रिप (हरी पट्‌टी) महात्मा गांधी के चित्र के समीप बनी है। यह नोट जाली हैं। एक पाठक ने सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस इमेज की सच्चाई जाननी चाही। पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा झूठा है।

क्या वायरल

@RBI @PMOIndia @arunjaitley Is anyone of them fake? If yes, please confirm which one. If not, please clear the rumors. pic.twitter.com/qp9ZOy4SoU