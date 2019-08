Dainik Bhaskar Aug 26, 2019, 02:23 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स आग की चपेट में है और जलता हुआ नजर आ रहा है। शख्स के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी वीडियो में दिख रहे हैं। इस वीडियो को जम्मू-कश्मीर का बताकर वायरल किया जा रहा है। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर इस तरह जुल्म ढाया जा रहा है।



एक पाठक ने हमें पड़ताल के लिए यह वीडियो भेजा। खोजबीन में पता चला कि यह वीडियो कश्मीर का है ही नहीं। दुबई की मीडिया कम्पनी के ऑफिशियल ट़्विटर हैंडल पर पोस्ट किए जाने के बाद पाकिस्तानी इसे सच बताकर वायरल कर रहे हैं।

क्या वायरल

A dark face of humanity

Indian forces burning a Kashmiri protester with fire in Srinagar. #KashmirUnderThreat #KashmirStillUnderCurfew #humiliationofthecentury #KashmirProtests #KashmirIssue pic.twitter.com/dqkKrxy3BO