फैक्ट चेक डेस्क. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से ही तमाम फर्जी वीडियो जम्मू-कश्मीर के नाम से वायरल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर अधिकारी तक दुनिया को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो पाकिस्तान के सरकारी अधिकारी मोहम्मद अहमद गोंडल ने शेयर किया है। उन्होंने इसे कश्मीर का बता दिया, जबकि इसका कश्मीर से कोई लेनादेना नहीं है। जानिए इसकी पूरी हकीकत।

गोंडल के ट्वीट पर एक यूजर सागर कौल ने ही रीट्वीट करके इस झूठ को बेनकाब कर दिया।

उन्होंने रिप्लाई करते हुए बताया कि यह वीडियो कश्मीर नहीं बल्कि सीरिया का है। इस वीडियो को पहले भी गलत जानकारी देकर वायरल किया जा चुका है।

This video is not from #Kashmir. It's from Syria. This video is been reused after a year with a similar claim and with edited audio. Here are the link

