Dainik Bhaskar Sep 01, 2019, 03:23 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. पीएम मोदी को लेकर एक फर्जी फोटो वायरल की जा रही है। ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ अबूधाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नजर आ रहे हैं। वायरल तस्वीर में सऊदी प्रिंस भगवा कपड़ों में नजर आ रहे हैं। एक पाठक ने हमें इसकी सत्यता जांचने के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर एडिट की हुई है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Humbled to be conferred the ‘Order of Zayed’ a short while ago. More than an individual, this award is for India’s cultural ethos and is dedicated to 130 crore Indians.



I thank the UAE Government for this honour. pic.twitter.com/PWqIEnU1La