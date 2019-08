Dainik Bhaskar Aug 31, 2019, 01:02 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि फ्रांस भारत को जी-7 का मेम्बर बनाना चाहता है और फ्रांस ने कहा है कि दुनिया में अब कोई काम भारत के बिना नहीं हो सकता। मोदी समर्थक इसे ट्विटर, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। एक पाठक ने हमें यह मैसेज सत्यता की जांच के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि फ्रांस भारत को जी-7 में तो शामिल करना चाहता है लेकिन उसके द्वारा ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि अब दुनिया में भारत के बिना कोई काम नहीं हो सकता।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

A bold and ambitious vision



India-France Joint Statement on Visit of Prime Minister @narendramodi to France at https://t.co/nBADjxF3jR. pic.twitter.com/yRpUYvsC5G