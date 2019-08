Dainik Bhaskar Aug 31, 2019, 01:56 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी झूठी खबर वायरल की जा रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2019 कर दी है। एक पाठक ने हमें सोशल मीडिया में फैल रहा मैसेज फॉरवर्ड कर इसकी सत्यता जाननी चाही। पड़ताल में पता चला कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नहीं बढ़ाई है। रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 ही है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

It has come to the notice of CBDT that an order is being circulated on social media pertaining to extension of due dt for filing of IT Returns. It is categorically stated that the said order is not genuine.Taxpayers are advised to file Returns within extended due dt of 31.08.2019 pic.twitter.com/m7bhrD8wMy