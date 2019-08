Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 01:47 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। इसमें लोगों से अपील की जा रही है कि वे दीपावली पर सिर्फ भारत में बने प्रोडक्ट्स ही खरीदें। इसमें पीएम मोदी के हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। कुछ पाठकों ने हमें यह पत्र भेजा और इसकी सत्यता जाननी चाही। पड़ताल में पता चला कि यह पत्र फर्जी है। पीएम मोदी की तरफ से ऐसी कोई अपील नहीं की गई।

क्या वायरल



इसमें लिखा है 'मेरे प्यारे भारत वासियों आप सब इस बार इतना करें कि आने वाले दीपावली पर्व पर अपने घरों में रौशनी सजावट, मिठाई इन सब में केवल भारत में बनी सामग्री का प्रयोग करें। आशा करता हूं आप इस प्रधान सेवक की बात को जरूर मानेंगे। आप छोटे-छोटे कदमों से अगर मेरा साथ दो तो मैं आप से वादा करता हूं हमारे भारत को दुनिया की सबसे आगे वाली पंक्ति में प्रथम स्थान पर खड़ा पाओगे'

क्या है सच्चाई

