Dainik Bhaskar Aug 29, 2019, 06:22 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक गायिका भगवान श्रीकृष्ण का फेमस गाना 'हरि सुंदर नंद मुकुंद' गा रही है। सोशल मीडिया में गायिका को मोहम्मद रफी की बेटी बताते हुए वायरल किया जा रहा है। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट सत्यता जानने के लिए भेजी। पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा झूठा है।

क्या वायरल

@DrBhava @MarioPuzo901 @mahendra3 Mohd Rafi's daughter Musthafa Parvez who is Lord Krishna's devotee has a Splendid voice. Please watch this video. pic.twitter.com/u5anGD1OBU