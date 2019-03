नो फेक न्यूज डेस्क. इन दिनों सोशल मीडिया पर चुनाव संबंधी कई सच्ची-झूठी खबरें शेयर की जा रही हैं। ऐसी ही एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि इस बार प्रवासी भारतीय (NRI) भी मतदान कर सकेंगे। मैसेज में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इस साल प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन मतदान करने की सुविधा दी है। इस मैसेज के साथ भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। पोस्ट में वायरल मैसेज में लिखा है, 'नमस्कार, जो भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, वे अब 2019 के चुनाव के लिए ऑनलाइन वोट कर सकते हैं। कृपया https://eci.gov.in पर अपना पंजीकरण करें। एनआरआई मतदाता के रूप में जुड़ने के लिए एक लिंक है। कृपया अपने विभिन्न समूहों में इन शब्दों को प्रसारित करें।'



पड़ताल

ट्विटर और फेसबुक पर कई यूजर्स ने इस मैसेज को शेयर किया है। मैसेज की सच्चाई जानने के लिए हम मैसेज में आई चुनाव आयोग की वेबसाइट की लिंक पर गए। वेबसाइट के खुलते ही वायरल मैसेज की सच्चाई सामने आ गई। वायरल मैसेज आधा सच और आधा झूठ है।

इसमें प्रवासी भारतीयों द्वारा मतदान के लिए पंजीकरण करवाने की बात कुछ हद तक सच है। लेकिन ऑनलाइन मतदान का दावा सरासर झूठा है।

सबूत

मजे की बात यह है कि मैसेज में दी गई लिंक पर जाने के बाद वेबसाइट के होम पेज पर ही इस फर्जी मैसेज पर विश्वास ना करने की जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग की इस वेबसाइट पर जानकारी दी गई है कि प्रवासी भारतीय अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रवासी भारतीयों को अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6A के जरिए nvsp.in वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। लेकिन मतदान करने के लिए उन्हें अपने पासपोर्ट के साथ निश्चित मतदान केंद्र पर स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा।



चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस उपायुक्त को एनआरआई द्वारा ऑनलाइन मतदान कर सकने की फर्जी खबर के खिलाफ एफआईआर और इसकी जांच करने के लिए लिखा था।



इस मामले में चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने साफ किया था कि इस आम चुनाव में एनआरआई द्वारा ऑनलाइन वोटिंग जैसी कोई सेवा नहीं दी जा रही है। प्रवक्ता ने कहा, 'यदि ऐसा होता है तो इसके लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने की जरूरत होगी। ऐसा कोई संशोधन अभी नहीं हुआ है।' चुनाव आयोग के प्रवक्ता शैफाली शरण ने 21 फरवरी को इस मामले में एक ट्वीट करके भी फर्जी पोस्ट के दावे को खारिज किया था।

It has come to our notice that the following FAKE NEWS is circulating on some WhatsApp groups.

It is clarified that you can only apply for voter registration online through https://t.co/oC8AwgyIdK portal pic.twitter.com/OTxjb1zFbA