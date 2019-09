Dainik Bhaskar Sep 04, 2019, 04:32 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। इसमें कुछ नवयुवक बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में असॉल्ट राइफल्स भी हैं। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कश्मीर में आतंकी घुसपैठ हुई है। वीडियो में मुजाहिदीन कश्मीर लिखा हुआ है और जिहाद और कश्मीर जैसे शब्द भी सुनाई देते हैं। बैकग्राउंड में 'ए वतन तेरा इशारा आ गया' गाना भी सुनाई देता है। एक पाठक ने हमें यह वीडियो सच्चाई जानने के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि इसका कश्मीर से कोई लेनादेना नहीं है।

क्या वायरल

Here is the first proof what I said yesterday about Infiltration of Terrorists.



I don't post useless things untill and unless I don't confirm it from my sources. I got confirmation from many people.



Tweet Link:- https://t.co/qitKAMVUtB



pic.twitter.com/K3wCYpRv1f