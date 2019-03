Dainik Bhaskar Mar 13, 2019, 08:36 PM IST

सुषमा स्वराज अक्टूबर 2018 में कुवैत के दौरे पर गईं थी और ये उसी समय की घटना है

वायरल वीडियो में एडिटिंग करके भजन वैष्णव जन को जो राम का नहीं, मेरे काम का नहीं से बदल दिया गया है

नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कुवैत यात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शेख मुबारक अल रशीद नाम के एक व्यक्ति राम मंदिर निर्माण से जुड़ा एक गाना गाते दिखाई दे रहे हैं। और सुषमा स्वराज खुशी से उनका उत्साह बढ़ा रही हैं।

वीडियो में जो गाना सुनाई दे रहा है, उसके बोल कुछ इस तरह हैं 'जो राम का नहीं, मेरे काम का नहीं। बोलो राम मंदिर कब बनेगा।'

पड़ताल

वीडियो को देखने से साफ समझ आता है कि सुनाई दे रहा गाना वीडियो में अलग से जोड़ा गया है। सुषमा स्वराज के कुवैत दौरे के बारे में गूगल सर्च करने पर हमें पता चला कि सुषमा स्वराज अक्टूबर, 2018 में कुवैत दौरे पर गई थी। यह वीडियो इसी यात्रा के दौरान के एक कार्यक्रम का है जहां विदेश मंत्री ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित किया था।

Indian external affairs Minister Smt.Shusma Swaraj visited Kuwait, she was welcomed by Shaikh Mubarak Al Rasheed sang a song of "Bolo Ram mandir kab banega". pic.twitter.com/fanzkzu8cU — Love in my mind (@DhongiAatma) February 5, 2019







सबूत

पड़ताल करते हुए हम इस कार्यक्रम के असली वीडियो तक पहुंचे। जो विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था।



Kuwait joins the world in celebrating #BapuAt150.



Kuwaiti singer Mubarak Al-Rashid sings the favourite bhajan of #MahatmaGandhi `Vaishnav Jan to Tene Kahiye’ during the visit of EAM @SushmaSwaraj in Kuwait. pic.twitter.com/CQQcf8MFnX — Raveesh Kumar (@MEAIndia) October 31, 2018



वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति का नाम एकदम सही हैं। कुवैत के रहने वाले मुबारक अल राशिद मशहूर गायक हैं और उन्हें भी कार्यक्रम में बुलाया गया था। मुबारक अल राशिद ने मंच पर आकर गांधी जी का भजन 'वैष्णव जन तो' सुनाया था।

इस वीडियो में छेड़छाड़ कर किसी ने राम मंदिर से जुड़ा गाना एडिट कर दिया।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी मुबारक अल राशिद से कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के अनुभव पर बातचीत की थी।

I am very happy to be invited by the Indian Embassy for today's event. I am proud that I could sing Mahatma Gandhi's favourite bhajan 'Vaishnav Jan to Tene Kahiye' in front of Indian EAM Sushma Swaraj: Kuwaiti singer Mubarak Al-Rashid (30/10) pic.twitter.com/UxB3YU9sOC — ANI (@ANI) October 30, 2018

राम मंदिर पर यह गाना असल में देवेन्द्र पाठक ने गाया है। इस गाने को अब तक 85 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यूट्यूब पर वेब म्यूजिक-भक्ति नाम के चैनल पर इस गाने को पब्लिश किया गया है। इस चैनल के 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर भी है।

निष्कर्ष

कुवैत के शेख मुबारक अल राशिद का राम मंदिर निर्माण से जुड़ा गाना गाने का वायरल वीडियो हमारी पड़ताल में फर्जी पाया गया। शेख मुबारक ने असल में महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो गाया था। जिसे एडिट करके शेयर किया जा रहा है।