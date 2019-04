नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों पीएम नरेन्द्र मोदी की दो तस्वीरे वायरल हो रही हैं। जिनमें से एक में वे सोनिया गांधी के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में एक महिला को झुककर प्रणाम करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह महिला बिजनेसमैन गौतम अडानी की पत्नी है।



पड़ताल

करीब छह महीने पहले भी पीएम मोदी की सऊदी अरब के किंग सलमान और मुस्लिम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के पैर छूती तस्वीरें वायरल हुई थी।



छह महीने पहले वायरल हुई इन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर मामला अपने आप साफ हो जाएगा। सोनिया गांधी, ओवैसी और किंग सलमान की पैर छूती तीनों फोटो एक ही हैं। तीनों में पीएम मोदी के कपड़े और बैकग्राउंड में खड़े लोगों को देखकर साफ है कि फोटो की सच्चाई कुछ और है।

वहीं गौतम अडानी की पत्नी के बारे में गूगल सर्च करने पर हमें जानकारी मिली कि उनका नाम प्रीति अडानी है।

सोनिया गांधी और कथित अडानी की पत्नी वाली तस्वीरों को जब हमने गूगल के रिवर्स सर्च इमेज टूल की मदद से सर्च किया तो मामला साफ हो गया।

सबूत

पीएम मोदी की पैर छूती तस्वीर को एडिट किया है। यह फोटो सितबंर 2013 को भोपाल में हुए एक कार्यक्रम की है। जिसमें उस समय बीजेपी से पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छूए थे। द टेलीग्राफ ने अपनी वेबसाइट पर ओरिजनल फोटो के साथ इस कार्यक्रम की खबर लगाई थी।





अडानी की पत्नी के पैर छूते मोदी कैप्शन के साथ वायरल हो रही तस्वीर असल में सितंबर 2014 की है। फोटो में दिखाई दे रही महिला कर्नाटक के तुमकुर की तत्कालीन मेयर गीता रुद्रेश हैं। पीएम मोदी जब तुमकुर में एक फूड पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तब उनके स्वागत के लिए पहुंची गीता रुद्रेश को पीएम मोदी ने झुककर प्रणाम किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने इस फोटो को ट्वीट किया था।

I Googled to find out who she was. Meet Geetha Rudresh, mayor of Tumkur City Corporation, Karnataka. Via @VKNewsNet pic.twitter.com/fW1ESo2dHr