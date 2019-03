नो फेक न्यूज डेस्क. लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर नेताओं से जुड़ी कई विवादित पोस्ट्स, फोटो और वीडियो वायरल होना शुरू हो गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की जा रही है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ एक अन्य व्यक्ति नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि तीसरा व्यक्ति एनआईए जज रविन्द्र रेड्डी है, जिन्होंने भाजपा जॉइन की है। वायरल फोटो के साथ लिखा जा रहा है कि रविन्द्र रेड्डी मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में आरएसएस के नेता स्वामी असीमानंद को बरी करने वाले जज हैं। वायरल फोटो पर न्यूज एजेंसी एएनआई का लोगो भी बना हुआ है।

पड़ताल

वायरल फोटो को गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल की मदद से सर्च करने पर दावा झूठा साबित हुआ। फोटो अक्टूबर 2018 की है और फोटो में दिखाई दे रहा तीसरा शख्स छत्तीसगढ़ के एक नेता रामदयाल उईके हैं। आप नेता संजय सिंह ने भी भाजपा को निशाना बनाते हुए यह फोटो ट्वीट की है।



वायरल पोस्ट को एनडीटीवी की पत्रकार निधि राजदान और खेल पत्रकार प्रेम पनिक्कर सहित सौरव दत्ता, स्वाति चतुर्वेदी और सदानंद धुमे जैसे कई पत्रकारों ने भी शेयर किया। हालांकि बाद में मामला समझ आने पर उन्होंने सफाई देते हुए ट्वीट्स डिलीट भी कर दिए।



सबूत

अक्टूबर 2018 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उईके ने भाजपा जॉइन की थी। वायरल फोटो उसी समय की है। वायरल हो रही फोटो को एएनआई ने सही खबर के साथ ट्वीट किया था।

Congress Chhattisgarh working president and Pali-Tanakhar MLA, Ramdayal Uike joined BJP in presence of Amit Shah and CM Dr.Raman Singh pic.twitter.com/m2MuwrTraO